Εύοσμος: 37χρονος διέρρηξε κατάστημα και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη καταστήματος που είχε διαρρήξει.

Ο άνδρας αφαίρεσε περίπου 200 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Η διάρρηξη έγινε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 37χρονος έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Η έρευνα αποκάλυψε δύο ακόμη κλοπές

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στη συγκεκριμένη διάρρηξη. Από την έρευνα που ακολούθησε, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου διαπίστωσαν ότι ο 37χρονος είχε προχωρήσει λίγο νωρίτερα σε δύο ακόμη κλοπές στην ίδια περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.