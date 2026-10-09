Ηλεία: Πάνω από 15 σκάγια στο σώμα σκύλου που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αρετή

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα των ακτινογραφιών του σκύλου που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στην Αρετή Ηλείας και λίγες ημέρες αργότερα έχασε τη ζωή του.

Περισσότερα από 15 σκάγια βρέθηκαν στο σώμα του άτυχου ζώου, ενώ οι εξετάσεις αποκάλυψαν και σοβαρές κακώσεις στον αυχένα, που παραπέμπουν σε ισχυρό χτύπημα.

Η σοκαριστική φωτογραφία του αιμόφερτου σκύλου

Σύμφωνα με τη Φιλοζωική Λεχαινών «Rea & Friends», τα ακτινολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο σκύλος είχε δεχθεί πυροβολισμό, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα υπόλοιπα τραύματά του.

Το ζώο είχε βρεθεί αιμόφυρτο, με διαλυμένη την άνω και την κάτω γνάθο του. Έπειτα από προσπάθειες εθελοντών εντοπίστηκε ξανά και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς, δεν άντεξε. Ξεψύχησε έξω από το κτηνιατρείο, πριν προλάβει να δεχθεί περίθαλψη.

Μετά τον θάνατό του ακολούθησε εκταφή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η επίσημη κτηνιατρική γνωμάτευση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, την Αστυνομία και τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ώστε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.