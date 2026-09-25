Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής

Με έντονα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σήμερα, στις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις και κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Στον Κηφισό, η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με τα προβλήματα να εμφανίζονται τμηματικά. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας.

Πού υπάρχει αυξημένη κίνηση

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Έντονη είναι η κίνηση και στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη κυκλοφορία υπάρχει και στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στην Ποσειδώνος, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τα Πηγαδάκια έως τον Άλιμο.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας. Στην έξοδο για Λαμία φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά. Από Ανθούσα έως Κηφισίας φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά, ενώ στην Περιφερειακή Υμηττού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, κινούνται επίσης στα 15 έως 20 λεπτά.