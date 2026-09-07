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Συντριβή F-4 Phantom στην Τανάγρα

Στο επίκεντρο τα συντρίμμια, βίντεο και συνομιλίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 14:35

Βαρύ είναι το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την τραγωδία με τη συντριβή του F-4E Phantom στην Τανάγρα.

Τα αρμόδια στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται να  έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία που φωτίζουν τα  αίτια της πτώσης.

Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κώστας Σαρικάς.

 

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