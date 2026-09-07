Συντριβή F-4 Phantom στην Τανάγρα

Βαρύ είναι το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την τραγωδία με τη συντριβή του F-4E Phantom στην Τανάγρα.

Τα αρμόδια στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται να έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία που φωτίζουν τα αίτια της πτώσης.

Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κώστας Σαρικάς.