Συντριβή F-4 Phantom στην Τανάγρα
Στο επίκεντρο τα συντρίμμια, βίντεο και συνομιλίες
Βαρύ είναι το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την τραγωδία με τη συντριβή του F-4E Phantom στην Τανάγρα.
Τα αρμόδια στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται να έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία που φωτίζουν τα αίτια της πτώσης.
Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κώστας Σαρικάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις