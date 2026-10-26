Το σκεπτικό προφυλάκισης του Λιόλιου

Δεν έπεισε κατά την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος

Δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος κατηγορείται για παροχή δώρων σε διαιτητές προκειμένου να επηρεαστούν τα αποτελέσματα αγώνων μπάσκετ.

Κατά την εξέταση των στοιχείων από τις αρχές και όσων φέρεται να πραγματοποιούσε ο Β. Λιόλιος όσο ήταν πρόεδρος της ΕΟΚ, δεν εξήχθη το συμπέρασμα ότι είχε κάποιον δισταγμό να προχωρά στις συγκεκριμένες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η λογική πίσω από την προφυλάκιση

Μάλιστα, ανακριτής και εισαγγλέας, αποφάσισαν την προφυλάκισή του, καθώς όπως αναφέρεται αν αφηνόταν ελεύθερος ήταν πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ακόμη δεν θεωρήθηκε αποτελεσματικό να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι καθώς ο Β. Λιόλιος διατηρεί επαφές σχεδόν με όλους τους παράγοντες “στο παρκέ”.

Αναλυτικά, το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της προφυλάκισης:

“Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ένταλμα «από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις εκθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις προαναφερόμενες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, τελεσθείσες κατ’ εξακολούθηση, οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, που ανέπτυξε κατά την απολογία του, στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί

Με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη από την ιδιαίτερη απαξία των αποδιδόμενων αδικημάτων, ήτοι τέλεση των αποδιδομένων σε αυτόν πράξεων και δη, της πράξης της προσφοράς κατ’ εξακολούθηση και υπόσχεσης-παροχής σε διαιτητή/διοικητικό παράγοντα δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών (συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών) με σκοπό τον επηρεασμό και αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων και αγώνων που περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και αγώνων ακόμη και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ο οποίος σκοπός και επετεύχθη, καθώς και της πράξης της παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό των επηρεασμό αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, ενεργώντας τόσο με την ιδιότητα του Προέδρου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, όσο και ως de facto Πρόεδρος της ανωτέρω ομάδας, και ενώ παράλληλα, κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων, είχε και την θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του εξακολουθητικά, χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια, μέσω θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων που διατηρούσε σε διαιτητές, πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση, καθόσον, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, χωρίς να αρκεί η επιβολή σε αυτόν οιουδήποτε περιοριστικού όρου για την αποτροπή του από την τέλεση νέων εγκλημάτων, συνεκτιμωμένης διαιτέρως: α) της εξακολουθητικής δράσης του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών, με σκοπό τον αθέμιτο πηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων και β) του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος συνεχίζει να διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με το σύνολο σχεδόν των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης.»”