Χρήστος Μενιδιάτης: «Είχα πάει και εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου»

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη δική του εμπειρία από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μίλησε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας πως ο θάνατός του συγκλόνισε όχι μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά όλο τον κόσμο.

«Είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο. Όλα αυτά τα καλά που ακούστηκαν για αυτόν δεν ήταν καθόλου ψέματα. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε για τη δική του επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Όπως εξήγησε, είχε επισκεφθεί τον παθολόγο για ένα δικό του θέμα υγείας, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό.

Τον γιατρό τού είχε συστήσει ένας γνωστός του, ο οποίος μάλιστα είχε αναλάβει να του κλείσει το ραντεβού.

«Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση και δεν ξαναπήγα», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Μιλώντας για όσα μπορεί να προκύψουν από την υπόθεση, ο Χρήστος Μενιδιάτης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο θάνατος του τραγουδιστή θα αποτελέσει αφορμή για κάτι θετικό.

«Χωρίς να το ξέρει ίσως, είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει η αρχή για κάτι πολύ καλό, να σωθεί κόσμος», ανέφερε.