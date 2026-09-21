Η πραγματική ιστορία πίσω από το «Ριφιφί του αιώνα»

Ο Πέτρος Καρσιώτης σε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ για την πραγματική ιστορία πίσω από το περίφημο «ριφιφί του αιώνα»

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, απόψε στις 22:00, ο αστυνομικός συντάκτης του Alpha, Πέτρος Καρσιώτης, παρουσίασε στη «Super Κατερίνα» ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ για την πραγματική ιστορία πίσω από το περίφημο «ριφιφί του αιώνα».

Μέσα από στοιχεία και γεγονότα της εποχής, ο Πέτρος Καρσιώτης φωτίζει την υπόθεση που έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές διαρρήξεις που απασχόλησαν ποτέ τις ελληνικές Αρχές και αποκαλύπτει όσα συνέβησαν στην πραγματικότητα.

Μια υπόθεση που άφησε εποχή και εξακολουθεί, δεκαετίες μετά, να προκαλεί ερωτήματα και ενδιαφέρον.