Πυρκαγιά στο Στρυμωνικό Σερρών

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών. Μάλιστα είναι η δεύτερη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο, καθώς την περασμένη Παρασκευή, είχε εκδηλωθεί ξανά φωτιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν, 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, 2 ελικόπτερα.