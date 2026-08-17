Τον γύρο του διαδικτύου έκανε μια συγκινητική εικόνα από το πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου τη Κρήτης. Νεαροί σήκωσαν με τη βοήθεια μιας ξαπλώστρας μια 90χρονη γυναίκα για να χορέψει μαζί τους. Πίσω από το χαμόγελο της ηλικιωμένης γυναίκας δεν κρύβεται μια συνηθισμένη γιαγιά, αλλά η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ — μια προσωπικότητα με μυθιστορηματική διαδρομή, γνωστή στους ντόπιους ως «η Καρίνα των Ανωγείων».

Η Υιοθεσία από τα Ανώγεια και η Διεθνής Αναγνώριση

Η παρουσία της Καρίνα Ρεκ στον Ψηλορείτη και η καθημερινή της τριβή με τους ντόπιους κατά τη δημιουργία του «Αντάρτη» σφυρηλάτησαν έναν άρρηκτο δεσμό εμπιστοσύνης. Οι Ανωγειανοί, βλέποντας το πείσμα και την ειλικρίνειά της, την αγκάλιασαν σαν δικό τους άνθρωπο, αποκαλώντας την «η Καρίνα μας». Η πράξη της θεωρήθηκε μια ανώτερη μορφή διπλωματίας των λαών, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να επουλώσει ακόμα και τις πιο βαθιές πληγές του πολέμου. Το έργο της τράβηξε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τα Ανώγεια παγκοσμίως ως ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και ειρήνης.

Η Καθημερινότητα στις Μαργαρίτες και η Αγάπη της Κρήτης

Μετά την ολοκλήρωση του μνημείου, η Ρεκ επέλεξε να μην αποχωριστεί ποτέ το νησί. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στο παραδοσιακό χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, έναν τόπο φημισμένο για την αγγειοπλαστική του τέχνη, που ταίριαζε απόλυτα με την καλλιτεχνική της φύση. Εκεί έζησε απλά, δημιουργώντας και προσφέροντας στην τοπική κοινότητα. Η αγάπη που εισέπραξε από τους Κρητικούς αποκορυφώθηκε δεκαετίες μετά, όταν οι νεότερες γενιές του χωριού τη μετέφεραν με αυτοσχέδιο τρόπο στο τοπικό πανηγύρι, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου του τόπου προς το πρόσωπό της.