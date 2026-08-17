Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με χαμηλό μίσθωμα

Το κοινωνικό leasing φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα θα αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση. Αντί για επιδότηση αγοράς, το νέο πρόγραμμα προβλέπει κρατική ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing), μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση για τους δικαιούχους. Το σχέδιο έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας των εφαρμοστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περίπου 12.500 νοικοκυριά, με κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 13.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Προβλέπεται ακόμη πρόσθετη ενίσχυση για άτομα με αναπηρία, καθώς και επιδότηση για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Η βασική διαφορά σε σχέση με τα μέχρι σήμερα προγράμματα είναι ότι ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να καταβάλει το υψηλό κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αντίθετα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα μέσω leasing, με σημαντικά μειωμένη μηνιαία δόση, γεγονός που αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση για οικογένειες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω κόστους.

Ωστόσο, αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές. Δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί η επίσημη πρόσκληση, τα οριστικά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ούτε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων. Μέχρι τότε, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αποτυπώνουν τον βασικό σχεδιασμό του μέτρου και όχι τους τελικούς όρους εφαρμογής.