Πέθανε η Χέιντεν Πενετιέρ σε ηλικία 36 ετών

Η Χέιντεν Πενετιέρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η ηθοποιός είχε μακρά πορεία στο Χόλιγουντ από μικρή ηλικία. Ήταν γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές “Heroes” και “Nashville” πέθανε όπως γνωστοποιήσε ο πατέρας της Άλαν Πανετιέρ την Κυριακή με σχετική ανακοίνωση:

“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα μοναδικό φως και μία δύναμη της φύσης, που χάριζε απεριόριστη δύναμη και χαρά σε όσους την γνώριζαν, αλλά και σε εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν από την οθόνη”

Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Η καριέρα

Η Χέιντεν Πενετιέρ γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη. Έκανε το ντεμπούτο της στην οθόνη, στη σειρά “One life to live” και στη σειρά “Guiding Light”. Συνέχισε στη ταινία της Disney “Σύγκρουση τιτάνων” σε ηλικία μόλις 10 ετών. Η Πενετιέρ είναι επίσης γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία Scream 4.

Για τη συμμετοχή της στην σειρά “Nashville” το 2012 και το 2013 έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεοπτική ταινία. Το 2023 “συνάντησε” πάλι τον ρόλο της Κίρμπι Ριντ στο Scream 5.

Εθισμός και κατάθλιψη

Η Πενετιέρ είχε μιλήσει ανοικτά για τα δύσκολα χρόνια που έδινε μάχη με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη από το 2014, όταν γεννήθηκε η κόρη της και μετά. Στο βιβλίο της : “This is Me: A Reckoning” γράφει για την επιλόχειο κατάθλιψη, τον εθισμό και την αποκατάσταση που την ταλαιπώρησαν και κράτησαν τον εαυτό της πίσω.