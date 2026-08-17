Από αύριο οι πληρωμές επιδομάτων και εφάπαξ σε συνταξιούχους

Από σήμερα ξεκινά ο νέος κύκλος πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, με περισσότερους από 68.000 δικαιούχους να αναμένεται να λάβουν συνολικά 61,1 εκατ. ευρώ έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, εφάπαξ, παροχές μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας χιλιάδες νοικοκυριά μέσα στον Αύγουστο.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11,6 εκατ. ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, από 17 έως 21 Αυγούστου θα διατεθούν 15 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ, προγραμματίζεται η καταβολή 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Επιπλέον, 2.200 μητέρες θα λάβουν συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ ακόμη 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, με στόχο την έγκαιρη πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των καταβολών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.