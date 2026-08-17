Ο Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή στη φωτιά στην Σαλαμίνα

Οι διασώστες του Ερυθρού Σταυρού ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Πυροσβεστικού Σώματος και των πυρόπληκτων

Την έμπρακτη στήριξή του πρόσεφερε ο Ερυθρός Σταυρός στην πυρκαγιά που ξέσπασες χτες στη Σαλαμίνα.

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο της πυρκαγιάς, δίπλα στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε όσους χρειάζονταν βοήθεια, καθώς η κατάσταση που επικρατούσε ήταν πολύ δύσκολη.

Τα κλιμάκια των εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών με διασωστικά οχήματα, βρέθηκαν κοντά στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής προκειμένου να έχουν συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της φωτιάς και να δράσουν κατάλληλα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένους πυροσβέστες , οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με την φωτιά και πάλεψαν για ώρες προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

Συνέβαλλαν σημαντικά στο έργο του πυροσβεστικού σώματος, απομακρύνοντας τους κατοίκους από τα σημεία που απειλούσαν οι φλόγες προς ασφαλές μέρος ή στα πλωτά μέσα.

Ταυτόχρονα στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες σε όποιον είχε ανάγκη και στήριζαν ψυχολογικά τους πυρόπληκτους εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Οι πυροσβέστες συνέχισαν την μάχη με τις αναζωπυρώσεις όλη την νύχτα, έχοντας τον Ερυθρό Σταυρό στο πλευρό τους.