Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 593 ατόμων από «Σατέρλι» και «Κολώνες»

Πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και υπό τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρεία επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά 593 ατόμων από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατέρλι και Κολώνες της Σαλαμίνας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν :

Επτά (07) Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ)

Ένα (01) ταχύπλοο και δύο (02) πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τέσσερα (04) Επιβατηγά – Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία

Τέσσερις (04) λάντζες, μία (01) φορτηγίδα και ιδιωτικά σκάφη.

Οι απεγκλωβισθέντες περισυνελέγησαν αρχικά από τα Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τις λάντζες και τα ιδιωτικά σκάφη, και ακολούθως μετεπιβιβάστηκαν στα Επιβατηγά – Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία.

Συνολικά, οι 593 απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ως εξής:

571 άτομα μεταφέρθηκαν με Επιβατηγά – Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης .

22 άτομα μεταφέρθηκαν με ένα (01) Επιβατηγό – Οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων .

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα δύο (02) Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα (01) σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: Λιμενικό Σώμα / Πυροσβεστικό Σώμα