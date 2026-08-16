Βίντεο: Ρέθυμνο: Πήραν την κατάκοιτη γιαγιά με την ξαπλώστρα στο κρητικό γλέντι

Μια από τις πιο όμορφες και ανθρώπινες εικόνες του Δεκαπενταύγουστου καταγράφηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Στο μεγάλο κρητικό γλέντι του χωριού με τον Πέτρο Μαρούλη, οι άνθρωποι της ηλικιωμένης γυναίκας βρήκαν τον τρόπο να την κάνουν κι εκείνη μέρος της γιορτής.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, παρέα ανδρών σηκώνει την ξαπλώστρα πάνω στην οποία βρίσκεται η γιαγιά και τη μεταφέρει μέσα από τον κόσμο, την ώρα που η πλατεία είναι γεμάτη και η κρητική μουσική παίζει δυνατά.

Και εκείνη δείχνει να το απολαμβάνει με την ψυχή της. Χτυπά παλαμάκια στον ρυθμό της μουσικής, ενώ γύρω της ο κόσμος διασκεδάζει και την υποδέχεται με χαμόγελα.

Τα στιγμιότυπα ανάρτησε ο ίδιος ο Πέτρος Μαρούλης, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορούν να συμβούν».

Πέρα από το ασυνήθιστο της εικόνας, όμως, το βίντεο κρύβει κάτι πολύ πιο όμορφο: κάποιοι άνθρωποι δεν θέλησαν η γιαγιά τους να μείνει μακριά από τη γιορτή του χωριού. Την πήραν μαζί τους — με τον τρόπο που μπορούσαν — και της χάρισαν λίγες ώρες χαράς, μουσικής και παρέας.