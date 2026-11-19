Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το πρωί στον Δήμο Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση δύο πολεμικών τυφεκίων, τριών χειροβομβίδων και 590 φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας ανήλικος.

Οι συλλήψεις αφορούν έναν 68χρονο, μία 46χρονη, τον ανήλικο γιο τους και έναν 18χρονο, ο οποίος δεν συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης μία ξιφολόγχη, δύο μαχαίρια, μία ποιμενική ράβδο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσιο στη Γόρτυνα

Την επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς. Η δράση εντάχθηκε στον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής.

Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε νομότυπες έρευνες σε οικίες και σε ποιμνιοστάσιο στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή Φωτογραφίας: kriti360.gr