Γλυφάδα: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη στάθμευση με αμοιβή

Στο στόχαστρο της Τροχαίας παρκαδόροι που εξασφάλιζαν θέσεις στάθμευσης σε δημόσιο χώρο για πελάτες καταστήματος

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της Τροχαίας, για υπόθεση αυθαίρετης κατάληψης δημόσιου χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις άνδρες, ηλικίας 23, 27 και 43 ετών, εντοπίστηκαν να εργάζονται ως παρκαδόροι, παραλαμβάνοντας τα οχήματα πελατών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ζητώντας χρηματικά ποσά για την εξασφάλιση θέσης στάθμευσης σε δημόσιο χώρο.

Μαζί τους συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.