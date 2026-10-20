Γλυφάδα- “Μπούκαρε” με το αυτοκίνητό του μέσα σε εκκλησία

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, αφού πρώτα γκρέμισε μέρος της περίφραξης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να καταλήξει μέσα στον χώρο της εκκλησίας.

Φωτογραφία/vimaonline

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς εκείνη την ώρα περνούσαν από το σημείο αρκετοί πεζοί. Μάλιστα, κοντά βρίσκεται σχολείο, από το οποίο αποχωρούσαν μαθητές.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο προαύλιο με τους αερόσακους ανοιχτούς, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πηγή: vimaonline