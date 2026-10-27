Γιώργος Μαζωνάκης: Υπερδοσολογία σε προποφόλη έδειξαν οι τοξικολογικές

Απαντήσεις στα ερωτηματικά του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι φαρμακευτικές ουσίες, όπως η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζελίνη, ανιχνεύτηκαν στο αίμα του σε μεγάλη δοσολογία.

Πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την μέθη ενώ η φλουμαζελίνη είναι το αντίδοτο που φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός.

Οι επιστήμονες λένε ότι πιθανότατα ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη φαρμακευτική δηλητηρίαση, γεγονός που οδήγησε στην αναπνευστική δυσλειτουργία. Το παζλ των απαντήσεων σχετικά με την αιτία της ανακοπής αναμένεται να συμπληρωθεί και με τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων σε λίγες μέρες.