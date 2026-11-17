Ο πατήρ Θωμάς από την πόλη Χέρτεν της Γερμανίας, ήρθε στην Ελλάδα με 40 ακόμη Έλληνες και τέλεσαν τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή. Ο ιερέας μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα για το ταξίδι αυτό και την κίνηση στη μνήμη του τραγουδιστή.

“Στην Ελλάδα βρεθήκαμε στα πλαίσια ενός προσκυνήματος που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο. Οι συμπροσκυνητές, εξέφρασαν την επιθυμία να τελέσουμε ένα τρισάγιο στον Γιώργο Μαζωνάκη” είπε ο ιερέας.

“Υπήρξε η ανθρώπινη ανάγκη να πρποσευχηθούμε για έναν συνάνθρωπό μας. Η εκκλησία δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε επώνυμους και ανώνυμους. Όση δόξα και να έχει ένας άνθρωπος το σημαντικό είναι η αγάπη που έδωσε και το καλό που άφησε πίσω του.”