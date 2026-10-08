Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η ανάρτηση της πρώην σύντροφου του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η σχέση του με τη χορεύτρια Μαρία Δελόγκα είχε γίνει γνωστή, με τους δύο να πραγματοποιούν κατά το παρελθόν και κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Πρόσφατα, η Μαρία Δελόγκα μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από εμφανίσεις του τραγουδιστή, αλλά και προσωπικές στιγμές από την περίοδο που οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

Μάλιστα, επέλεξε να «ντύσει» το βίντεο με το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Έλα να δεις», κάνοντας την ανάρτηση ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μαρία Δελόγκα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Γιώργη μου, γαλαζοαίματέ μου…