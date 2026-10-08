Σάλος σε δίκη με ασκούμενη έγκυο δικηγόρο- Προτροπή δικαστή για αλλαγή της

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα λόγια ενός δικαστή, όταν προέτρεψε γυναίκα να αλλάξει δικηγόρο λόγω της εγκυμοσύνης της.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει φέρει την οργή στην Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων, όπου μεταξύ άλλων δήλωσαν: “Μία τέτοια αντίληψη, εφόσον πράγματι εκφράστηκε έτσι από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου, είναι βαθιά προβληματική.”

Επίσης, μιλάει η δικηγόρος Ζωή Σπυροπούλου, για τον σεβασμο στην μητρότητα και στην εγκυμοσύνη στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο.