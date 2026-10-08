Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η παραγωγή της συναυλίας απαντά

Η εταιρία παραγωγής που ανέλαβε την συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου, για την κόντρα και όσα συζητιούνται για την συναυλία και την συνεργασία Άννας Βίσση – Νίκου Καρβέλα.

“Η εταιρεία παραγωγής έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε υποχρέωση έναντι όλων των συνεργατών συμπεραλαμβανομένου και του κ. Νίκου Καρβέλα. Μεταξύ της εταιρείας και του Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία που να αφορά την συναυλία στο ΟΑΚΑ” τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο Σωτήρης Λυκουρόπουλος, Διεθυντής εταιρείας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, απαντά στο φλέγον ερώτημα, αν μπορεί ο δημιουργός να ζητήσει από τον ερμηνευτή να μην λέει τα τραγούδια του.