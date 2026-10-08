Καιρός: Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα

Με θερμοκρασίες έως και 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός σήμερα.

Στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις.

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά

Στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως στα ανατολικά νησιά.

Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα πελάγη θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κινηθεί στους 23 με 26 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς.