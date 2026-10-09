Γεννήθηκε το πρώτο φωκάκι για το φθινόπωρο

Ευχάριστα γεννητούρια είχαμε στο κεντρικό Ιόνιο, καθώς γεννήθηκε το πρώτο μωρό φωκάκι για φέτος το φθινόπωρο.

Την νέα αυτή προσθήκη στην θαλάσσια ζωή έκανε γνωστή με δημοσίευση στα social media ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Αρχιπέλαγος – περιβάλλον & ανάπτυξη / Archipelagos- environment&development.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Αρχιπέλαγος - περιβάλλον & ανάπτυξη / Archipelagos- environment&development- FACEBOOK

Το φωκάκι βρέθηκε από την ομάδα Interreg SEALIFE μέσα σε σπηλιά στην περιοχή του κεντρικού Ιονίου. Μάλιστα βρήκαν το μωρό σε σπηλιά όπου καταγράφεται για πρώτη φορά γέννα.