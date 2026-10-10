Αιγάλεω: Πυρκαγιά κατέστρεψε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε βαφείο ρούχων και βιοτεχνική εγκατάσταση υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στον Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με αναφορές για ολοκληρωτική καταστροφή του βαφείου.

Η μάχη της Πυροσβεστικής στον Ελαιώνα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της φωτιάς μέσα στον χώρο όπου ξεκίνησε, καθώς κοντά στο βαφείο και τη βιοτεχνία ένδυσης βρίσκονταν άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις και κατοικίες. Παρά τον περιορισμό της πυρκαγιάς, εμφανίζονταν νέες εστίες ακόμη και μετά τις 03:30.

Στο σημείο βρέθηκε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο»

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, που βγήκε έξω μετά τον θόρυβο, περιέγραψε όσα συνέβησαν τις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί»

Ο ίδιος απέδωσε τους επαναλαμβανόμενους κρότους σε φιάλες που υπήρχαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, αναφέροντας: «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές.