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Επιχείρηση σε οικισμό της Θεσσαλονίκης.57χρονος κατείχε κλεμμένη καραμπίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/10/2026 10:01
Επιχείρηση σε οικισμό της Θεσσαλονίκης.57χρονος κατείχε κλεμμένη καραμπίνα
Οι αστυνομικοί εντόπισαν κλεμμένη Καραμπίνα ΕΛΑΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε  σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν  έρευνες σε σπίτια . Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 57χρονο  σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στο σπίτι του του βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένη το 2023. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- μικροδέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -0,8- γραμμαρίων.

Η ποσότητα κάνναβης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση, ενώ η καραμπίνα θα αποσταλεί για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

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