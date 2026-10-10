Βίντεο:Επιχείρηση μεταφοράς επιβάτη απο κρουαζιερόπλοιο στην Ρόδο

Η συντονισμένη εναέρια επιχείρηση που πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία αφορούσε ένα έκτακτο ιατρικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη θάλασσα.

Το σήμα κινδύνου δόθηκε από το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου «Marella Discovery», το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε σε απόσταση 100 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του επιβάτη ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε και προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο.

Οι διασώστες κατάφεραν να παραλάβουν με απόλυτη ασφάλεια τον ασθενή που είχε άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας, μαζί με τον συνοδό του.

Λίγη ώρα αργότερα, το Super Puma προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο ασθενής οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της αεροδιακομιδής, το κρουαζιερόπλοιο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο ταξίδι του.