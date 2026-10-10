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ALPHA NEWS

Βίντεο από τη διάσωση τραυματισμένου ηλικιωμένου στο Φαράγγι του Βίκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/10/2026 08:31

Το πλήρωμα του Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας  μόλις έχει εντοπίσει τον  τραυματία ορειβάτη και τον  συνοδό  στο Φαράγγι του Βίκου.Οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους διασώστες να ολοκληρώσουν την επιχείρηση τους με επιτυχία.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας το αεροσκάφος τους μετέφερε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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