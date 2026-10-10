Βίντεο από τη διάσωση τραυματισμένου ηλικιωμένου στο Φαράγγι του Βίκου

Το πλήρωμα του Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μόλις έχει εντοπίσει τον τραυματία ορειβάτη και τον συνοδό στο Φαράγγι του Βίκου.Οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους διασώστες να ολοκληρώσουν την επιχείρηση τους με επιτυχία.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας το αεροσκάφος τους μετέφερε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.