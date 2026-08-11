«Πλημμύρισε» λύματα η Νέα Χώρα Χανίων
Μια βλάβη στον κεντρικό αγωγό ακάθαρτων στη Νέα Χώρα Χανίων, είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει η περιοχή με λύματα και να προκληθεί καθίζηση του οδοστρώματος, στην οδό Μητροπολίτου Κυρίλλου.
Τουρίστες κοιτούν με έκπληξη το θέαμα, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν, για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία.
Mε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων απαγορεύτηκε προσωρινά η κολύμβηση από την παραλία της Νέας Χώρας έως και την εκβολή του Κλαδισού ποταμού.
Η απαγόρευση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών κολύμβησης από την αρμόδια υπηρεσία.
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