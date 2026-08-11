Εκτροχιασμός βαγονιού στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική – Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης, στο Κιλκίς, έπειτα από εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου.

Σημειώνεται ότι το βαγόνι εξετράπη από τις γραμμές, χωρίς να αναποδογυρίσει. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι απαιτούμενες ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη.