Κοκαΐνη, κάνναβη και 11.120 ευρώ στη Λευκάδα
Στη σύλληψη ενός 39χρονου στη Λευκάδα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και εντόπισαν τον άνδρα σε περιοχή της Λευκάδας. Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του και σε βοηθητικό χώρο της κατοικίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατά τις έρευνες εντόπισαν και κατέσχεσαν:
-656 γραμμάρια κοκαΐνης
-81,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης
-μία ζυγαριά ακριβείας
-11.120 ευρώ
-ένα ρόπαλο
Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα στο πλαίσιο της υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών.
Ο 39χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.
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