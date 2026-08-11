Παξοί: Συγκρούστηκαν δύο σκάφη

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό σώμα, όταν δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντίπαξων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ένα σκάφος έμπαινε στο λιμάνι και το άλλο έβγαινε, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε η σύγκρουση.

Τα σκάφη κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες και ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των επιβαινόντων. Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών, ενώ το σκάφος που μετέφερε 203 επιβάτες συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία πλοίου του Λιμενικού Σώματος.