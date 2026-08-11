Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής

ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στα Σπάτα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:30

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 115 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα,

(συμπεριλαμβανομένων.23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών)

ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.

Στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.