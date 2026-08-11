Σπάτα: Από το ΙΧ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα Αττικής. Πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν άνθρωπο από ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Η σορός, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν άγνωστα, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στον Ήμερο Πεύκο και το Έτος Στέκο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Στο σημείο επιχειρούν 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και Ευρωπαίοι πυροσβέστες που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Γαλλία.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις 5 εναέρια μέσα, ενώ ο Δήμος Σπάτων συνδράμει την επιχείρηση με υδροφόρες.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.