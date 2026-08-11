LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Φωτιά στο Κομπότι Άρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/08/2026 16:16
Φωτιά στο Κομπότι Άρτας
INTIME

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά πριν δύο εβδομάδες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης και το έργο της προσβεστικής συμβάλλουν και υδροφόρες του δήμου.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης