Φωτιά στο Κομπότι Άρτας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά πριν δύο εβδομάδες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης και το έργο της προσβεστικής συμβάλλουν και υδροφόρες του δήμου.