Γαύδος: Εντοπίστηκαν 88 μετανάστες σε 2 επιχειρήσεις διάσωσης

Δύο λέμβοι με συνολικά 88 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν από χθες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το ΕΚΣΕΔ, ενώ στην περισυλλογή των επιβαινόντων συμμετείχαν το Λιμενικό και η δύναμη της Frontex.

Η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, με 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Τον εντοπισμό της πραγματοποίησε εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Αμέσως μετά, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των 35 ατόμων, ολοκληρώνοντας την πρώτη επιχείρηση διάσωσης.

Δεύτερη επιχείρηση το πρωί

Λίγες ώρες αργότερα, στήθηκε δεύτερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Αυτή τη φορά, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο, στην οποία επέβαιναν περίπου 53 αλλοδαποί.

Και οι δύο επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με καλές καιρικές συνθήκες. Συνολικά, οι 88 μετανάστες που εντοπίστηκαν στις δύο λέμβους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.