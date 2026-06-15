Φθιώτιδα: Σύλληψη ανηλίκου για φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και όπλα

Συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός σε περιοχή της Φθιώτιδας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες (14-06-2026) τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 40 κροτίδες μέσα σε νάιλον συσκευασία, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και μία μεταλλική σιδερογροθιά.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.