Ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά – Συνεχίζονται οι εξετάσεις

Η Δευτέρα σηματοδότησε την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, ενώ στα γυμνάσια πραγματοποιήθηκε η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα γυμνάσια αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 18 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκαν και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι εξετάστηκαν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας, όπως τα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, οι Κινητήρες Αεροσκαφών και τα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία των Υγειονομικών Εξετάσεων και των Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Οι σχετικές διαδικασίες θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουνίου.

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου ακολούθησαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, με την έναρξή τους να γίνεται από το μάθημα των Αγγλικών, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα.