Κάλυμνος: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη σε γάμο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο, όπου ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη δυναμίτη που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το dimokratiki.gr, το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Ο 56χρονος, βρισκόταν καλεσμένος σε γάμο όταν, περίπου στις 18:30, ο δυναμίτης που κρατούσε εξερράγη στα χέρια του.

Από την έκρηξη ο άνδρας υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς και ακρωτηριασμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Καλύμνου σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.