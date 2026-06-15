Ρομποτικός σκακιστής εντυπωσίασε τους μαθητές στο Χαλάνδρι

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία ενός ρομποτικού σκακιστή στο μαθητικό τουρνουά που διοργάνωσε ο Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η νέα τεχνολογική προσθήκη, προσφορά του Δήμου Χαλανδρίου προς τον σύλλογο, κέντρισε αμέσως την προσοχή των νεαρών συμμετεχόντων.

Το ρομπότ παραδόθηκε από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού στην πρόεδρο του Ομίλου και αποτέλεσε πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τις επιδείξεις και τις παρτίδες που έδωσαν έμπειροι σκακιστές απέναντί του, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του στην πράξη.

Το σύστημα Sense Robot Chess διαθέτει μηχανικό βραχίονα που μετακινεί αυτόνομα τα κομμάτια πάνω στη σκακιέρα και μπορεί να προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας του ανάλογα με τις ανάγκες του παίκτη. Η χρήση του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προπόνηση και τη βελτίωση των αθλητών του συλλόγου.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, καθώς στο 26ο Ομαδικό Σχολικό Κύπελλο Δημοτικών Σχολείων έλαβαν μέρος περίπου 130 μαθητές και μαθήτριες, συγκροτώντας 26 ομάδες. Οι νεαροί σκακιστές είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να μοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού, μετατρέποντας την πλατεία Χαλανδρίου σε μια ζωντανή γιορτή του σκακιού.