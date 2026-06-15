Χαλκίδα: 3 συλλήψεις και 55 παραβάσεις σε μεγάλη τροχονομική επιχείρηση

Ειδική τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στη Χαλκίδα και σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 20:00 της 13ης Ιουνίου έως τις 04:00 της 14ης Ιουνίου σε Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη και Βασιλικό Ευβοίας. Συνολικά συμμετείχαν 14 αστυνομικοί με οκτώ υπηρεσιακά οχήματα, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ χρησιμοποιήθηκε και γερανοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν 144 άτομα και 105 οχήματα, ενώ ακινητοποιήθηκαν δύο δίκυκλα.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 55 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικοί ελιγμοί, αντικανονικό προσπέρασμα και παραβάσεις ΚΤΕΟ, καθώς και λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, εκ των οποίων ένας ανήλικος, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου. Επιπλέον, συνελήφθη και ο αδελφός του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι αστυνομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών.