Πυρκαγιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι

Φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην οδό Ιωνίας, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στον χώρο. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από το σημείο της φωτιάς, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από όχημα που βρισκόταν εντός της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία.

Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής ανέλαβε τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.