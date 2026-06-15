Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα κλοπής οχημάτων – 13 συλλήψεις στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε συστηματικές κλοπές οχημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αφαιρούσαν οχήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ για την υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.