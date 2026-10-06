«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας για την άφιξη Ρούμπιο

Σε αυξημένο κλοιό ασφαλείας μπαίνει το κέντρο της Αθήνας ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα και θα συνεχιστούν έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Τα αυστηρότερα μέτρα αναμένονται αύριο, Τετάρτη.

Η ΕΛΑΣ προγραμματίζει προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε βασικούς δρόμους του κέντρου.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση στους δρόμους.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 της Πέμπτης απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη ζώνη της Αθήνας.

Η περιοχή περιλαμβάνει δρόμους γύρω από τη Ριζάρη, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Μιχαλακοπούλου και τη Βασιλέως Αλεξάνδρου.

Η απόφαση συνδέεται με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και τον σχεδιασμό ασφαλείας για την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου.

Χιλιάδες αστυνομικοί και drones

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Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν δυνάμεις από την Τάξη, την Ασφάλεια, την Τροχαία και τις υπηρεσίες της Αστυνομίας Αθηνών.

Παράλληλα, drones θα χρησιμοποιηθούν για εναέρια επιτήρηση.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η επίσκεψη με ασφάλεια, αλλά και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην καθημερινή κίνηση της πόλης.

Τι θα γίνει με το Μετρό

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Οι σταθμοί του Μετρό αναμένεται να κλείνουν μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο σταθμός Ευαγγελισμός, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να παραμείνει ανοιχτός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο.