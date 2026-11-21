Καταγραφή περιστατικών εισβολών, φθορών και επιβολής απαιτήσεων στο Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων, κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού για την επέτειο του Πολυτεχνείου, περιλαμβάνει ανακοίνωση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννη Χατζηγεωργίου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο Πρύτανης, ομάδες φοιτητών προχώρησαν σε εισβολή στο κτίριο Τοσίτσα, προκαλώντας ζημιές στην κεντρική είσοδο και στα προστατευτικά ρολά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:

“Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

Επιθυμώ να σας ενημερώσω για τις έκνομες πράξεις, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού της 17ης Νοέμβρη στο Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων. Πράξεις, που προσβάλουν το κύρος του Ιδρύματος, την ιστορία του και την κοινότητά του. Σκοπός της παρούσας, εκτός από την ενημέρωσή σας, είναι και η καταγραφή των αληθινών γεγονότων, ώστε να μην επικρατεί η εσφαλμένη και παραποιημένη εντύπωση ότι δήθεν «όλα κύλισαν ομαλά».

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η απόφαση της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη θέσπιση ωραρίου επίσκεψης του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων και για την προστασία των κτιρίων του με τη μη χρήση τους κατά τη διάρκεια του τριημέρου των εορτασμών της επετείου λήφθηκε μετά από επανειλημμένες συναντήσεις και διαβούλευση με τον ΣΦΕΑ και όλους τους συμμετέχοντες φορείς, κανείς εκ των οποίων δεν αρνήθηκε την ανάγκη προστασίας του Ιστορικού Συγκροτήματος με κάθε τρόπο. Και αυτό διότι πέρσι ήμασταν μάρτυρες εξαιρετικά βίαιων συγκρούσεων μέσα στο κτίριο Τοσίτσα μεταξύ ομάδων άγνωστων ατόμων με αποτέλεσμα την πρόκληση βαρύτατων σωματικών βλαβών σε πολλούς από αυτούς, θέτοντας επίσης σε κίνδυνο ζωής πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων του Πολυτεχνείου.

Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Πρυτανείας να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον και τις ανθρώπινες ζωές, τα πιο πάνω μέτρα παραβιάστηκαν από την πρώτη στιγμή! Συγκεκριμένα:

Το μεσημέρι της 15ης Νοεμβρίου 2026, μετά την άρνηση του Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων να ανοίξει το κτίριο Τοσίτσα, ομάδες φοιτητών, που κατά δήλωσή τους εκπροσωπούσαν τους συλλόγους Αρχιτεκτόνων, Χημικών Μηχανικών, Ναυπηγών και Ηλεκτρολόγων του Ιδρύματός μας, συνεπικουρούμενων από φοιτητές των τμημάτων Βιολογικού και Πολιτικού ΕΚΠΑ, «εξασφάλισαν», όπως θέλησαν να παρουσιάσουν, ότι «το κτίριο Τοσίτσα θα είναι ανοιχτό». Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν άτομα τα οποία εισέβαλαν από τα παράθυρα, και σε συνεργασία με άτομα εξωτερικά του κτιρίου κατέστρεψαν την κεντρική είσοδο και τα προστατευτικά ρολά της. Το κτίριο Τοσίτσα, αν και ανοιχτό και ευάλωτο, δεν χρησιμοποιήθηκε για «εκδηλώσεις», παρά τους ψευδείς ισχυρισμούς στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ. Η παραβίαση της εισόδου και η εισβολή εντός του χρησιμοποιήθηκαν ως δήθεν σύμβολο ισχύος και εξουσίας, ότι δήθεν «αυτοί κάνουν κουμάντο στο Πολυτεχνείο».

Παράλληλα, ομάδες αναρχικών εισέβαλαν στο εκκενωμένο κτίριο Γκίνη, έκοψαν με τροχούς τις πόρτες των εισόδων του και διέμειναν έως το μεσημέρι της 17.11.2026. Μετέφεραν δε μαζί τους εξοπλισμό, όπως σκάλες, τροχούς και σιδεριές, ικανό για την τέλεση επιπλέον εκνόμων πράξεων.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, παρά τα μέτρα που λάβαμε, οι συγκεκριμένες εξτρεμιστικές ομάδες μετέτρεψαν το Ιστορικό Συγκρότημα του Ιδρύματος σε έρμαιο των αθλιοτήτων τους.

Το αποκορύφωμα, όμως, των ντροπιαστικών πράξεων τους έλαβε χώρα ανήμερα της επετείου, όταν ομάδες αναρχικών εμφανίστηκαν στον χώρο του μνημείου και απαίτησαν – για να «επιτρέψουν» τη συνέχιση του εορτασμού – να εκφωνηθούν τα ονόματα των «νεκρών της μεταπολίτευσης»! Οι όποιες συνεννοήσεις για την εκφώνηση από τις ίδιες αναρχικές ομάδες των ονομάτων τρομοκρατών ως «νεκρών της μεταπολίτευσης» έγιναν με την ηχηρή απουσία της Πρυτανείας ώστε να καταστεί σαφές ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν συμμετέχει σε αυτή την επαίσχυντη εξέλιξη.

Οι ντροπιαστικές εικόνες που προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των αγωνιστών του Νοέμβρη του 1973, το κύρος και τη φήμη του Πολυτεχνείου και την κοινότητά του, φαίνονται στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/reel/1685885573169148 αναφέρει ο Πρύτανης.

Το υλικό πλήγμα που δέχθηκε το Πολυτεχνείο από τις πιο πάνω ομάδες αναρχικών είναι βανδαλισμοί, εκτεταμένα συνθήματα και αναγραφές επί επιφάνειας 1.500 τ.μ. τοίχων, μαρμάρινων επενδύσεων, ξύλινων θυρών και δαπέδων εσωτερικά και περιμετρικά των κτιρίω”ν και αφισοκολλήσεις σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο τους. Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες μας, δυστυχώς, στα Ιστορικά κτίρια Τοσίτσα και Αβέρωφ. Το επίσημο κόστος αποκατάστασης εκτιμάται στα 50.000 ευρώ.

Το ηθικό πλήγμα αφορά όλους μας. Όμως, το Πολυτεχνείο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε περίοδο ακμής. Τα άσχημα νέα για όλους όσοι επιθυμούν να μας επιστρέψουν σε παρακμιακές καταστάσεις είναι ότι θα αποτύχουν παταγωδώς.

Ι. Κ. Χατζηγεωργίου

Πρύτανης ΕΜΠ”