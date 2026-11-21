Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα εμπορικής ψύξης, που έχουν ήδη πλήξει επιχειρήσεις τροφίμων και λιανικής σε ευρωπαϊκές χώρες, έχουν θέσει σε επιφυλακή τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει εντοπίσει περισσότερους από 300 ελεγκτές ψύξης στη χώρα, ενώ η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και ο ΕΦΕΤ έχουν εκδώσει οδηγίες για την προστασία εξοπλισμού, τροφίμων και καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Οι επιχειρήσεις του κλάδου, ωστόσο, καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα, καθώς επιθέσεις σε άλλες χώρες προκάλεσαν προβλήματα σε ψυκτικές μονάδες και απώλειες ευπαθών προϊόντων.

«Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν τα περιστατικά στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας αλλά και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, προσδιορίσαμε τα τεχνικά στοιχεία του προβλήματος και ενημερώσαμε όλα τα μέλη της ΕΣΕ για το πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισης» υπογραμμίζει ο κ. Πεταλάς και συμπληρώνει: «Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κανένα θέμα στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα».

Η προειδοποίηση αφορά παραγωγικές μονάδες τροφίμων, αλυσίδες λιανικής, κρεοπωλεία και κάθε επιχείρηση που εξαρτάται από την αδιάλειπτη λειτουργία της ψύξης. Η διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας μπορεί να επηρεάσει νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα από την αποθήκευση έως τη διάθεσή τους στον καταναλωτή.

Κυβερνοεπιθέσεις σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Με επιστολή της στις 3 Νοεμβρίου 2026, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΕΣΕ, Ιωάννη Μασούτη, για νέο κύμα επιθέσεων που σημειώθηκε τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου 2026. Στόχος βρέθηκαν περισσότερα από 100 καταστήματα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και την Εσθονία.

Η εταιρεία Danfoss επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν δικά της προϊόντα. Η πλειονότητα των συσκευών που επηρεάστηκαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, τα οποία είχαν πάψει να υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή και δεν λάμβαναν ενημερώσεις ασφαλείας.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει καταγράψει πάνω από 300 ελεγκτές εμπορικής ψύξης. Η καταγραφή αυτή έχει αυξήσει την ανάγκη άμεσης θωράκισης των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Ο Απόστολος Πεταλάς ανέφερε ότι τα μέλη της ΕΣΕ παραμένουν σε εγρήγορση και λαμβάνουν μέτρα πρόληψης για την προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη μορφή των μαζικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως σούπερ μάρκετ, σχολεία και νοσοκομεία.

«Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, στόχος είναι η απόλυτη καταστροφή. Αυτό είναι ανησυχητικό και μάς προβληματίζει πολύ».

Οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Η ΕΣΕ διαβίβασε στα μέλη της τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ζητώντας άμεση εφαρμογή τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αποσυνδέσουν τα συστήματα ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και να επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται επίσης η αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης, η εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων ασφαλείας και η αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή. Οι αλυσίδες και οι λοιπές επιχειρήσεις πρέπει επιπλέον να ζητήσουν από τους εξωτερικούς συνεργάτες που εγκαθιστούν ή συντηρούν ψυκτικά συστήματα να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τα ίδια μέτρα.

Η Αρχή προειδοποιεί ότι η μη εφαρμογή αυτών των οδηγιών αφήνει τα καταστήματα εκτεθειμένα σε κίνδυνο αντίστοιχο με εκείνον που καταγράφηκε στη Γαλλία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν καταστροφή νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων μέσα σε μία νύχτα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδήλωση πυρκαγιάς.

ΕΦΕΤ: Υποχρέωση απόσυρσης τροφίμων όταν επηρεάζεται η ψύξη

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων επισημαίνει ότι οι επιθέσεις στα συστήματα ψύξης αναδεικνύουν τη σημασία της σταθερής θερμοκρασίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας από την παραγωγή και τη μεταφορά έως την αποθήκευση και την πώληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διάθεση ασφαλών προϊόντων.

Στο σύστημα ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευθύνη για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ανήκει στις επιχειρήσεις τροφίμων, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων λιανικής που πωλούν ευαλλοίωτα είδη, όπως σούπερ μάρκετ και κρεοπωλεία.

«Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

Ο Φορέας αναφέρει ακόμη ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται κυβερνοεπίθεση η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την ψύξη και την ασφάλεια τροφίμων οφείλει να ενημερώνει και τον ΕΦΕΤ. Παράλληλα, ζητά την τήρηση των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, αλλαγές κωδικών, ενημερώσεις ασφαλείας και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού.