Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ΕΥΔΑΠ και Δήμος τούς παρέπεμψαν ο ένας στον άλλον.

Πλημμύρισαν διαμερίσματα στο υπόγειο και το ημιυπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Κιθαιρώνος, στην Κυψέλη, έπειτα από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η εισροή νερού συνεχίστηκε για ώρες, χωρίς να έχει φτάσει συνεργείο στο σημείο.

Η ζημιά σημειώθηκε στο πίσω μέρος του κτιρίου. Ο αγωγός δεν συνδέεται με τους υδρομετρητές των διαμερισμάτων, ενώ η διαρροή προκάλεσε πλημμύρες σε όλα τα σπίτια του ημιυπογείου και του υπογείου.

Μία ένοικος έκλεισε ορισμένες βάνες που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, όμως η ενέργεια αυτή δεν ανέκοψε την εισροή νερού.

Η επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ και οι παραπομπές στον Δήμο

Κάτοικος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ΕΥΔΑΠ, όπου υπάλληλος ζήτησε τη διεύθυνση της πολυκατοικίας και μίλησε με την ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, δόθηκε διαβεβαίωση ότι συνεργείο θα μετέβαινε σύντομα στην οδό Κιθαιρώνος.

Παρά τη διαβεβαίωση, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι, έως τότε, δεν είχε εμφανιστεί συνεργείο. Σε μεταγενέστερη επικοινωνία άλλου ενοίκου με την ΕΥΔΑΠ, αναφέρθηκε πως το περιστατικό δεν υπαγόταν στις αρμοδιότητες της εταιρείας και ότι θα έπρεπε να απευθυνθούν στον Δήμο.

Μετά από περίπου μισή έως τρία τέταρτα της ώρας, κάτοικος γειτονικού διαμερίσματος τηλεφώνησε ξανά στην ΕΥΔΑΠ και έλαβε την ίδια κατεύθυνση, να επικοινωνήσει με τον Δήμο.

Χωρίς σαφή αρμοδιότητα για την αποκατάσταση

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν την εισροή νερού στους υπόγειους χώρους, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ποιος φορέας θα αναλάβει την άμεση παρέμβαση και την αποκατάσταση της βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.