Η επίσκεψη Ρούμπιο και οι συμβολισμοί της

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής στην χώρα μας. Η Αθήνα φιλοξενεί τον έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας για θέματα άμυνας και περιφερειακά ζητήματα αλλά αυτή η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική διπλωματία έχει στραμμένη την προσοχή της σε μια σειρά από ανοιχτά καυτά μέτωπα.

Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας .

Αναλυτές αναφέρουν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα γεγονός που αξιολογείται ως ένδειξη της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποκτούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ενεργειακές ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, θα αποτελέσουν μέρος των συζητήσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Ο Μάρκο Ρούμπιο φθάνει στην Αθήνα το βράδυ προερχόμενος από την Ισλανδία και το επίσημο πρόγραμμά του ξεκινά αύριο με τη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μετά και τις κοινές δηλώσεις θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου.

Ο κ. Ρούμπιο θα κάνει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του, παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών.