Τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με σκοπό τον εξορθολογισμό των προστίμων και των ποινών, διατηρώντας παράλληλα το αυστηρό πλαίσιο για την οδική ασφάλεια, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση το προσεχές διάστημα.

Στις βασικές αλλαγές του επερχόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται η αναθεώρηση της αφαίρεσης διπλώματος —όπως όταν κάποιος οδηγεί όχημα για το οποίο δεν διαθέτει την αντίστοιχη κατηγορία άδειας— καθώς και η αναπροσαρμογή των ποινών για συγκεκριμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, σημείωσε: «Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές».

Όπως ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Κώτσηρας, προβλέπεται πλέον κίνητρο ώστε οι οδηγοί να αποκτούν τη σωστή άδεια οδήγησης. Συγκεκριμένα, αν ένας οδηγός δικύκλου εντοπιστεί να οδηγεί με δίπλωμα μικρότερης κατηγορίας, αντί να του αφαιρείται η άδεια για έναν ολόκληρο χρόνο όπως ισχύει σήμερα, θα έχει τη δυνατότητα έπειτα από έναν μήνα —και εφόσον εξοφλήσει το πρόστιμο— να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την ανώτερη κατηγορία και, αν επιτύχει, να ανακτήσει το δίπλωμά του νωρίτερα.

Παράλληλα, αλλαγές δρομολογούνται και στο παράνομο παρκάρισμα, όπου το υπουργείο εξετάζει την αύξηση του χρηματικού προστίμου με ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας αφαίρεσης του διπλώματος. Ωστόσο, οι αυστηρές κυρώσεις παραμένουν αμετάβλητες για τις αντικοινωνικές και επικίνδυνες παραβάσεις στάθμευσης, όπως σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα θανατηφόρα τροχαία, επισημαίνοντας πως το πρώτο δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι και αισθητά λιγότεροι τραυματισμοί συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το σχέδιο δράσης συνδυάζει τον αυστηροποιημένο ΚΟΚ, τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας —με έμφαση στο αλκοόλ— και την αξιοποίηση καμερών που λειτουργούν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.